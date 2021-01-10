كورونا يواصل تفشيه في ليبيا.. بـ743 إصابة جديدة

تقرير 218

ارتفاع لافت بحالات الشفاء من كورونا يظهر منذ أيام على الإحصائيات الدورية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، آخرها إعلانه تسجيل 1099 حالة شفاء، رفعت الحصيلة الكلية إلى 80292 حالة.

هذا العدد من المتعافين سُجِّل من بين 104745 حالة إصابة رُصِدت في ليبيا منذ بدء الجائحة، وتبقّت من بينها 22872 حالة نشِطة، أما حالات الإصابة الجديدة، فقد سجلت مختبرات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الموزعة بين مناطق البلاد 743 إصابة جديدة، أغلبها في العاصمة طرابلس بواقع 247 حالة جديدة و78 حالة مخالطة.

عدّاد الوفيات جرّاء الفيروس شهد ارتفاعاً ملموساً بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليُصبح الإجمالي 1581 حالة، رُصِد أغلبها أيضاً في طرابلس بعدد 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

تطوّرات وبائية يترقبها الليبيون بصورة يومية على منصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمراقبة جديد الفيروس الذي أدخل البلاد في معركة عقّدت أوضاع البلاد وأربكت حسابات المواطن.

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