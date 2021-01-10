«النهر الصناعي»: مواطنون يعتدون على المنظومة لتركيب وصلات غير شرعية

أعلن النهر الصناعي، منظومة الحساونة عن إصلاح عطل تتسبب فيه مواطنون قاموا بالاعتداء على المنظومة لوضع توصيلة غير شرعية.

وتواصلت الاعتداءات على النهر الصناعي، منظومة الحساونة سهل الجفارة، إذ قام مواطنون بالاعتداء على المنظومة لوضع توصيلة غير شرعية على الخط، حسبما أعلن الجهاز، اليوم الأحد.

وقال الجهاز إن الفريق الفني بمنطومة الحساونة سهل الجفارة لاحظوا هذا الاعتداء «أثناء أعمال المراقبة والتعبئة بالمسار الأوسط، حيث كانوا في طريقهم لصيانة تسريب المياه بأحد غرف الصمامات بالمحطة C542+000‪ A/M..

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تمت دون اللجوء إلى إيقاف الضخ وتخفيض الضغط، مطالبا بضرورة ردع وإيقاف هذه الاعتداءات على مكونات المنظومة ومسارات وخطوط نقل المياه لاستمرار تدفق المياه للمستهلكين.