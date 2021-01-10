الحكومة الليبية: غدا عطلة رسمية في هذه البلديات

أعلنت الحكومة الليبية أن يوم غد الإثنين عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة ببلديات (جالو، أوجلة، اجخرة) ليتمكن المواطنين من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية.
وأكدت الحكومة الليبية أن يوم غد الاثنين هو يوم عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص بلديات جالو وأوجلة واجخرة ويستثنى من ذلك كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك
وأوضحت الحكومة الليبية أن هذا الإجراء يهدف لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع العملية الانتخابية داعية سكان هذه البلديات إلى المشاركة الواسعة في اخيتار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى للحكومة الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد.
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