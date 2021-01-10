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الحكومة الليبية: غدا عطلة رسمية في هذه البلديات

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الحكومة الليبية أن يوم غد الإثنين عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة ببلديات (جالو، أوجلة، اجخرة) ليتمكن المواطنين من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية.

وأكدت الحكومة الليبية أن يوم غد الاثنين هو يوم عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص بلديات جالو وأوجلة واجخرة ويستثنى من ذلك كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك

وأوضحت الحكومة الليبية أن هذا الإجراء يهدف لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع العملية الانتخابية داعية سكان هذه البلديات إلى المشاركة الواسعة في اخيتار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى للحكومة الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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