السيوي: مخصصات الأفراد من العملة الصعبة ستبلغ 20 ألف دولار سنويًا بين حوالات وبطاقات مصرفية

ليبيا – قال مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف المركزي طرابلس سالم السيوي إن مخصصات الأفراد من العملة الصعبة ستبلغ 20 ألف دولار سنويًا، 10 آلاف ستكون في بطاقات، والبقية ستكون في حوالات عبر موني جرام ووسترنيون.

السيوي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أشار إلى أن السعر المحتسب للدولار سيكون 4.48، وأن بطاقات 10 آلاف دولار الأولى ستكون سارية وستغني عن استخراج بطاقات جديدة.

وحول منحة أرباب الأسر، قال السيوي إن كل مصرف ستكون له آلية للتعامل مع المسجلين قبل إغلاق منظومة أرباب الأسر نهاية العام الماضي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية