إبراهيم: البعثة الأممية تحاول الخروج من مأزق رفض الأطراف لنتائج المحادثات الليبية

قال المتخصص في العلوم السياسية أديب إبراهيم، اليوم الأحد، إن البعثة الأممية لا تزال تحاول أن تطرح حلولا تخرجها من مأزق الرفض المتبادل لكافة الأطراف حول نتائج المحادثات الليبية، مشيرا إلى أنها ستصطدم من جديد برفض تام خصوصا في حالة تعرضها لبعض الثوابت التي اتفق عليها قبل انطلاق الحوار.

وأشار إبراهيم في تصريحات صحفية إلى المقترح الذي يتبنى مسألة أن تتحكم المناطق بشكل كامل في طرح أسماء من يمثلها بالمجلس الرئاسي، مؤكدا أن هناك مقترحات وأفكار طرحت طوال فترة الحوار ترى أن آلية اختيار السلطة يجب أن تكون مفصلة بحيث تعطي كل منطقة حق ”فيتو“ في اختيار من يمثله.

ولفت إبراهيم إلى أن البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا مستمرة في طرح جملة من المقترحات لإحداث اختراق في الحوار الليبي الذي بدأ منذ أشهر.

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