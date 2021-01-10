إيقاف خدمات المناولة في مطار سبها بسبب عدم صرف رواتب العاملين

كشف رئيس نقابة المناولة بالمنطقة الجنوبية، عبدالرحيم حسين، اليوم الأحد، عن إيقاف جميع خدمات المناولة وتقديم الخدمات الأرضية للطيران فى مطار سبها، وذلك بسبب عدم صرف مرتبات العاملين بشركة المناولة.

وأوضح حسين، في تصريحات إلى بوابة الوسط، أن العاملين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 24 شهرا، ويعانون من ظروف معيشية صعبة..

المشير حفتر يوافق على إعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية

ووافق قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، على إعادة فتح مطار سبها جنوب غرب ليبيا، أمام الرحلات الجوية اعتبارًا من يوم السبت، السابع من نوفمبر الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا