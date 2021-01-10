النجار: الأوضاع تزداد خطورة بعدما كسرت الإصابات بكورونا حاجز المائة ألف إصابة في ليبيا

ليبيا – أعرب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار عن تشاؤمه حيال الوضع الوبائي في ليبيا، قائلًا: “إنّ استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد قد يصعّب بشكل كبير على البلاد عمومًا إمكانية استيعابهم في مراكز العزل، التي باتت عاجزة تقريبًا عن تقديم الخدمة اللازمة للمرضى جراء الاكتظاظ فيه”.



النجار وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أنّ هناك تأخرًا في إنشاء مراكز جديدة للعزل أو توسيع القائمة منها لاستيعاب مزيد من المصابين، في مقابل ارتفاع وتيرة الإصابات بالمرض.

ولفت إلى أنّ الأوضاع تزداد خطورة بعدما كسرت الإصابات حاجز المئة ألف، مؤكدًا أنّ الوضع يتجه إلى مستوى الخطر إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات، إذ لن يكون بمقدور مراكز العزل استيعابها، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الكوادر الطبية والإمكانات المختلفة.

النجار أشار إلى أن الإصابات الأكبر تتركز في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة، لافتًا إلى عوامل أخرى قد تكون وراء أساب ارتفاع الإصابات فيها، منها احتواؤها موانئ بحرية ومطارات تستقبل وافدين من الخارج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية