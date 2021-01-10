العمامي: البعثة الأممية تحاول الخروج من الانسداد المتعلق بآلية اختيار السلطة التنفيذية

عقب المحلل السياسي محمود العمامي، اليوم الأحد، على المقترحات التي تقدمت بها البعثة الأممبة للدعم لدى ليبيا لإعادة المحادثات الليبية لإيجاد مخرجات مرضية لكافة الأطراف المشاركين في الحوار، قائلا إن البعثة تكرر مقترحاتها وتحاول فقط تغيير المسميات وتضع بعض البدائل.

وأوضح العمامي في تصريحات صحفية أن جميع مقترحاتها تدور حول الوصول إلى طريق للخروج من الانسداد المتعلق بآلية اختيار السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية، مشيرا إلى أنها تميل لجانب دون الآخر بعد إتاحتها الفرصة لتغيير نمط متفق عليه مسبقا وهو أن يكون منصب الرئاسي أو الحكومة خاضعا لاختيار المناطق.

ولفت العمامي في تصريح إلى أن بعض هذه المقترحات ركزت على ضرورة إيجاد صيغة بنسب و أوزان معينة داخل المنطقة الواحدة، ثم للجنة الـ 75، كما أن بعض التغييرات ذهبت إلى تخفيض النسبة و الابتعاد عن و اقع المغالبة و التصويت.

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