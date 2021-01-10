الوطني الأرصاد يحذر الصيادين من هبوب رياح قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب ريح قبلي نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، موضحا أن هذا الريح تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

وأشار المركز في نشرته الجوية الى أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، و الريح قبلي يتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالي غربي سرعته بين (05 – 25) عقدة، ويصل إلى 30 عقدة اليوم على ساحل الخمس، و ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 – 1.75) متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، و درجةحرارة سطح البحر (18 – 19) مْ، و الرؤية متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة.

ولفت المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، و الريح جنوبي شرقي، ويكون متغير الاتجاه اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، سرعته بين (05 – 20) عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.50) متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب صباح الغد على ساحل بنغازي، و درجةحرارة سطح البحر (18 – 19) مْ، و الرؤية جيدة.

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