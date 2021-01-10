ليبيا الان

وزير الدفاع التركي يستقبل النمروش في أسطنبول

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد  في مدينة اسطنبول وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق  صلاح الدين النمروش.

وأفاد بيان صادر عن دفاع الوفاق اليوم الأحد ، أن هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي وزارة الدفاع  لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.  

وقال البيان إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ، أكد للنمروش دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا ودعمها لحكومة الوفاق، مضيفا أن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الحمار اكار يستقبل طرطور الدفاع عن المليشيات الارهابية فمن عادة الخرفان تلميع امعاتهم والكل يعرف ان هذا النمروش فنكوش لا يستطيع دخول اى كتيبة داخل طرابلس الا باذن من صاحبها اذا كان اابقرة او غنيوة او التاجورى او كاره اما الارض المحررة تحت سبطرة الجيش الوطنى محرم عليه دخول نجس مثله اليها لا هو ولااسياد هذا المتناك من الاتراك فبعد مرور ستة اشهر على انشاء الخط الاحمر ولا حمار من حمير اكار استطاع ان يتخطاه

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