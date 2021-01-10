وزير الدفاع التركي يستقبل النمروش في أسطنبول

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد في مدينة اسطنبول وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وأفاد بيان صادر عن دفاع الوفاق اليوم الأحد ، أن هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي وزارة الدفاع لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.

وقال البيان إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ، أكد للنمروش دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا ودعمها لحكومة الوفاق، مضيفا أن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.