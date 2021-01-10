وزير الدفاع التركي يستقبل النمروش في أسطنبول

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد في مدينة اسطنبول وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.
وأفاد بيان صادر عن دفاع الوفاق اليوم الأحد ، أن هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي وزارة الدفاع لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.
وقال البيان إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ، أكد للنمروش دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا ودعمها لحكومة الوفاق، مضيفا أن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك