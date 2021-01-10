بعد الاعتداء عليه.. النهر الصناعي العظيم يسيطر على تسرب مياه بأحد الصمامات

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة سهل الجفارة، اليوم الأحد، بأنه تم السيطرة على تسرب مياه بأحد غرف الصمامات بالمحطة C542+000‪ A/ والتي تعرضت للاعتداء من قبل بعض المواطنين لوضع توصيله /A غير شرعية على الخط”.

وأكد الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة دون اللجوء إلى إيقاف الضخ وتخفيض الضغط، داعيا المواطنين إلى وقف الاعتداءات على مكونات المنظومة ومسارات وخطوط نقل المياه لاستمرار تدفق المياه للمستهلكين.

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