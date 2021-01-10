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بعد الاعتداء عليه.. النهر الصناعي العظيم يسيطر على تسرب مياه بأحد الصمامات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة سهل الجفارة، اليوم الأحد، بأنه تم السيطرة على تسرب مياه بأحد غرف الصمامات بالمحطة C542+000‪ A/ والتي تعرضت للاعتداء من قبل بعض المواطنين لوضع توصيله /A غير شرعية على الخط”.

وأكد الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة دون اللجوء إلى إيقاف الضخ وتخفيض الضغط، داعيا المواطنين إلى وقف الاعتداءات على مكونات المنظومة ومسارات وخطوط نقل المياه لاستمرار تدفق المياه للمستهلكين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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