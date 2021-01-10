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«النمروش» من إسطنبول: التقيت وزير الدفاع التركي لتطوير وتعزيز التعاون مع أنقرة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سافر وزير الدفاع التابع لحكومة الوفاق  صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، إلى مدينة إسطنبول للقاء وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، فإن الزيارة تأتي ضمن مساعي حكومة الوفاق  لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.

وزعم وزير الدفاع التركي  خلوصي آكار خلال  اللقاء على دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا ودعمها لحكومة الوفاق.

وواصل «آكار» مزاعمه بأن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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