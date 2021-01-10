القبض على متهمين بقتل مواطنين عمدا في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على متهمين بقتل مواطنين عمدا في غوط الشمال، وإحالتهما إلى النيابة.

وقالت المديرية إن رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم ابوراوي أمر بتشكيل فريق من أعضاء التحري بالمركز للتقصي عن جريمتي القتل بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة.

وأضافت أن هذه التحريات أسفرت عن «القبض على كلا من: (م.ب.ص) المطلوب للنيابة العامة في قضية قتل عمد المواطن ( ع.م.ر)، وكذلك القبض على ( ع.م.ز) المتهم في قضية قتل عمد المواطن (أ.ج.ق) خلال العام 2014».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

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