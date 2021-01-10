شركة الكهرباء تكشف سبب الإظلام التام في سرت

أعلن رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء إدارة الوسطى سرت رمضان أبوشوفة سبب حالة الإظلام التام التي تعرضت له بلدية سرت لمدة 23 ساعة.

وقال أبوشوفة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت إن السبب في حالة الإظلام التام الذي تعرضت لها سرت لمدة 23 ساعة سببها عطل فنى مفاجئ فى خط البريقة أتجاة سرت وتحديدا 70 ك م غرب البريقة كما أن خط رأس الانوف سرت معطل مند أسبوعين ولم يتم الإبلاغ عنة ولم تتم صيانته مما أدى إلى دخول منطقة سرت فى إظلام تام حيت كان المنطقة من رأس الأنوف شرقا وحتى منطقة الثلاتين غرب بدون كهرباء مند 23 ساعة متواصلة

وأوضح رئيس لجنة الازمة بشركة الكهرباء سرت أن فرق الصيانة بشركة كهرباء أجدابيا وبالتنسيق مع الهئية العامة للكهرباء بنغازي ودائرة الخطوط بسرت تمكنوا من صيانة وإصلاح خط البريقة سرت وكذلك خط رأس الانوف سرت وإرجاع التيار الكهربائى بالكامل للمنطقة التى شهدت إظلام تام مشيرا إلى أن المنطقة تتغدى حاليا بقرابة 90 ميقاوات