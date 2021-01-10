النمروش: تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق، الدكتور صلاح الدين النمروش، إن تركيا تدعم السلام والاستقرار في ليبيا، كما تدعم كافة الحلول السياسية في البلاد.

وأضاف النمروش، خلال لقائه نظيره التركي خلوصي آكار، صباح اليوم الأحد، بأسطنبول، أن أنقرة تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في ليبيا.

ولفت إلى دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني «الشرعية المعترف بها دولياً».

وبحسب بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق اليوم، تأتي هذه الزيارة «ضمن مساعي وزارة الدفاع لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا».

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