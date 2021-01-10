خلال لقائه مع النمروش في اسطنبول..آكار يؤكد استمرار دعم تركيا للوفاق

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع المفوض بالحكومة صلاح الدين النمروش التقى اليوم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمدينة اسطنبول التركية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي الوزارة بحكومة الوفاق لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.

وأشارت الوزارة إلى أن آكار أكد خلال الزيارة على دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا و دعمها لحكومة الوفاق، كما جدد تأكيده على أن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد، على حد قولها.

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