«عقوب» لـ«العاملين بالصحة»: التصرف في المعدات الطبية يعرضكم للمساءلة القانونية

طالبت وزارة الصحة، بالحكومة الليبية، كل العاملين بالمستشفيات، بتنظيم وجرد كل ما يسلم إليهم من أجهزة ومعدات طبية خاصة بمراكز العزل السريري، وعدم المساس بها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وخاطب وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، في بيان صادر عنه، المدراء العاملين بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمدراء العاملين بالمراكز الطبية والجهات التابعة ورؤساء مراكز العزل السريري بالبلديات.

وقال عقوب في خطابه: “يطلب منكم كل فيما يخصه العمل، المحافظة وتنظيم وجرد كله يسلم إليكم من اجهزة ومعدات طبية خاصة بمراكز العزل السريري وعدم المساس بها أو التصرف فيها لأي سبب من الأسباب إلا بعد الموافقة من قبلنا أومن تم تخويله”.

وأضاف “من يثبت عكس ذلك سيكون عرضه للمساءلة القانونية. للأهمية يطلب التقييد والتنفيذ”.