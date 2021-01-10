العقوري يدعو لنبذ الخلافات بين الأشقاء العرب

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيب اللجنة بنجاح جهود المصالحة وعودة العلاقات الكاملة بين دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر.

وشدد العقوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأشقاء العرب وخاصة في هذه الفترة التي تواجه الدول العربية تحديات كبرى أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع، وتوحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

كما ثمن العقوري جميع المجهودات التي بذلت لتقريب وجهات النظر وإنجاح المصالحة بين الأشقاء العرب، وأبرزها جهود دولة الكويت والمساعي الأمريكية، معبرا عن تفاؤله من أن تؤدي المصالحة إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.