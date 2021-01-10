اجتماعات أمنية لبحث خطة تأمين الانتخابات البلدية

عقد صباح اليوم الأحد، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الواحات جالو للاطلاع على الخطة المعدة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية “المؤقتة”، أن الخطوة تأتي عشية انطلاق العرس الانتخابي للمجالس البلدية، وشروعا في تنفيذ هذا الاستحقاق ابتداء من بلديات الواحات (جالو، أوجلة، اجخرة) والمحدد في يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي، كيوم للاقتراع.