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“لجنة الخارجية بمجلس النواب” ترحب بالمصالحة بين الرباعي العربي وقطر

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيب اللجنة بنجاح جهود المصالحة وعودة العلاقات الكاملة بين دول المقاطعة الأربع السعودية و الإمارات و البحرين و مصر ، و قطر .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، شدد العقوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأشقاء العرب وخاصة في هذه الفترة التي تواجه الدول العربية تحديات كبرى أمنية واقتصادية و اجتماعية ، تتطلب تضافر جهود الجميع ، وتوحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة .

وثمن العقوري جميع المجهودات التي بذلت لتقريب وجهات النظر وإنجاح المصالحة بين الأشقاء العرب ، وأبرزها جهود دولة الكويت والمساعي الأمريكية، كما عبر العقوري عن تفاؤله من أن تؤدي المصالحة إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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