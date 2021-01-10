“لجنة الخارجية بمجلس النواب” ترحب بالمصالحة بين الرباعي العربي وقطر

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيب اللجنة بنجاح جهود المصالحة وعودة العلاقات الكاملة بين دول المقاطعة الأربع السعودية و الإمارات و البحرين و مصر ، و قطر .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، شدد العقوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأشقاء العرب وخاصة في هذه الفترة التي تواجه الدول العربية تحديات كبرى أمنية واقتصادية و اجتماعية ، تتطلب تضافر جهود الجميع ، وتوحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة .

وثمن العقوري جميع المجهودات التي بذلت لتقريب وجهات النظر وإنجاح المصالحة بين الأشقاء العرب ، وأبرزها جهود دولة الكويت والمساعي الأمريكية، كما عبر العقوري عن تفاؤله من أن تؤدي المصالحة إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة .