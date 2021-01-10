أبو شوفة: دخول سرت في إظلام تام بلغ الـ23 ساعة سببه عطل فني

أعلن رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء إدارة الوسطى سرت، رمضان أبوشوفة، أن ما تعرضت لة منطقة سرت ودخولها فى إظلام تام تواصل 23 ساعة سببه كان حدوث عطل فني مفاجىء في خط البريقة اتجاة سرت أي بالتحديد موقع العطل 70 ك م غرب البريقة.

كما أعلن أن خط رأس لانوف – سرت عاطل مند أسبوعين ولم يتم الإبلاغ عنه ولم تتم صيانته، مما أدى إلى دخول منطقة سرت في إظلام تام مند الليلة الماضية، وتحديداً بالمنطقة من راس الأنوف شرقاً وحتى منطقة الثلاثين غرباً.

وأوضح أبو شوفة، أن فرق الصيانة من مهندسيين وفنيين بشركة كهرباء اجدابيا وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء بنغازي ودائرة الخطوط بسرت تمكنوا بعد جهود بذلت من ليلة البارحة واليوم، تمكنوا من صيانة وإصلاح خط البريقة سرت وكذلك خط راس لانوف سرت وإرجاع التيار الكهربائي بالكامل للمنطقة التي شهدت إظلام دامس وأن المنطقة تتغدى حاليا بقرابة 90 ميغاوات.

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