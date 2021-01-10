قيادات داخلية الحكومة الليبية يستعرضون خطة تأمين الانتخابات البلدية

عقدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اجتماعا لبحث خطة تأمين العملية الانتخابية التي ستنطلق غدا الاثنين ببلديات الواحات (جالو، أوجلة، اجخرة).
وقالت الوزارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع عقد بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الواحات جالو ضم كلا من مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة سالم بشير، ومدير أمن الواحات جالو المقدم خالد العبار، ومدير أمن أوجلة اجخرة العقيد محمد عبدالجواد الدينالي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وأعضاء اللجنة المركزية وضباط الشرطة المكلفين برئاسة مراكز الاقتراع ببلديات الواحات الثلاث (جالو، أوجلة، اجخرة).
وأضاف البيان: “تم الاطلاع على الخطة الأمنية المعدة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي”.
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