قيادات داخلية الحكومة الليبية يستعرضون خطة تأمين الانتخابات البلدية

عقدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اجتماعا لبحث خطة تأمين العملية الانتخابية التي ستنطلق غدا الاثنين ببلديات الواحات (جالو، أوجلة، اجخرة).

وقالت الوزارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع عقد بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الواحات جالو ضم كلا من مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة سالم بشير، ومدير أمن الواحات جالو المقدم خالد العبار، ومدير أمن أوجلة اجخرة العقيد محمد عبدالجواد الدينالي، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وأعضاء اللجنة المركزية وضباط الشرطة المكلفين برئاسة مراكز الاقتراع ببلديات الواحات الثلاث (جالو، أوجلة، اجخرة).

وأضاف البيان: “تم الاطلاع على الخطة الأمنية المعدة بشأن تأمين مراكز الاقتراع، والناخبين، لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي”.