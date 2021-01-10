بوريطة وشينكر يناقشان القضايا الإقليمية حول ليبيا والشرق الأوسط

أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالعلاقات بين واشنطن والرباط، ووصفها بأنها تسير بإيقاع غير مسبوق مؤكداً أن مواقف البلدين متقاربة جداً في العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ولفت بوريطة إلى أنه ناقش مع شينكر العديد من القضايا الإقليمية حول ليبيا والساحل والشرق الأوسط، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا مهما جدا سواء من خلال تعدد الزيارات أو التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتطوير التجارة.

ومن جانبه، أثنى شينكر على علاقة بلاده مع المغرب، واصفاً إياه بأنه شريك محوري في الاستقرار الإقليمي، معلناً أن العلاقات بين البلدين دائمة القوة وستستمر في الازدهار.

كما لفت شينكر إلى أن المغرب يحظى بشراكة عسكرية واسعة مع بلاده، كما أن المغرب هو البلد الوحيد في أفريقيا الذي أبرمت بلاده معه اتفاقية التبادل الحر، والتي ضاعفت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2006، وقد نمت قيمة تجارتهما الثنائية خمسة أضعاف في نفس الإطار الزمني.

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