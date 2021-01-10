اجتماع في بنغازي حول مشاركة المرأة في الانتخابات

أقيم ببلدية بنغازي أمس الاجتماع التنسيقي الأول بين اللجنة المركزية لانتخابات البلديات التابعة للحكومة الليبية، وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني النسوية، وحقوقيات وإعلاميات.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد تناول الاجتماع أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، بما فيها الترشح لمنصب عميد البلدية، ومراقبة سير الانتخابات، وعدم اقتصار مشاركة المرأة على المقعد الدائم في عضوية المجلس البلدي.

رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، ابريكة بالتمر، قالت إن هذا الاجتماع ستتبعه سلسلة من الاجتماعات، داعية كل امرأة لديها الكفاءة للمشاركة في الاجتماعات المقبلة.

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