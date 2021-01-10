المريمي: الحوارات الأممية تهدف للتسوية بين الأطراف الليبية

كشف المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة تهدف إلى التوفيق والتسوية بين الأطراف الليبية وليس ترشيح شخصيات للانتخابات.

وقال المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه،:” الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هدفها التسوية بين الأطراف الليبية الموجودة في المشهد السياسي، وليس الدعوة للترشح والانتخاب، وانما الترشح والانتخابات من خلال هذه الحوارات تم الاتفاق عليها في 24 ديسمبر من هذا العام ذلك بعد توحيد السلطة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية”.