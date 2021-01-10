إصابة فني كهرباء إثر سقوطه من عامود أثناء أعمال صيانة بجنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن إصابة أحد الفنيين التابعين لدائرة توزيع جنزور إثر سقوطه من عامود كهرباء أثناء أعمال صيانة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الفني عمار المصري عقل التابع لدائرة توزيع جنزور تعرض لإصابة عمل إثر سقوطه من عامود كهربائي أثناء أعمال الصيانة مما تسبب بحدوث كسور ورضوض متفرقة».

وأكدت الشركة إسعاف ونقل الفني المصاب عن طريق إدارة الخدمات الصحية لإحدى المصحات لاستكمال باقي الكشوفات والعمليات المطلوبة، منوهة إلى أنه «بحاجة ماسة إلى متبرعين للدم فصيلة (AB- سالبة)».

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