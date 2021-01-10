كاجمان يطالب بتفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية العاملة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبدالسلام كاجمان”، اليوم الأحد، مدير عام مستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية) البهلول بن رمضان، وعددًا من مديري الإدارات في المستشفى، لبحث أهم الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى، في ظل جائحة كورونا، وطرق إيجاد الحلول التي تعرقل سير العمل في المستشفى الذي يحوي على 80 سريرًا تم تخصيصها لعزل مصابي كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه المستشفى حالياً في استكمال عدد من مشاريع الصيانة بداخله والمضي قدماً على وجه السرعة لاستكمالها لكي يستطيع المستشفى تقديم خدمات كاملة للمرضى.