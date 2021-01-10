كاجمان يوجه بسرعة صرف مكافآت للعاملين في مواجهة «كورونا» وتفعيل قرار زيادة رواتب الأطباء

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، بسرعة صرف مكافآت مالية للعناصر الطبية العاملة في مواجهة جائحة كورونا وتفعيل قرار المجلس الرئاسي بشأن زيادة رواتب العناصر الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء كاجمان، اليوم الأحد، مع مدير عام مستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية) الدكتور البهلول بن رمضان، وعددًا من مديري الإدارات في المستشفى، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث أهم الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى، في ظل جائحة كورونا، وطرق إيجاد الحلول التي تعرقل سير العمل بالمستشفى الذي يحوي 80 سريرًا مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا.

وأضافت أن اللقاء ناقش أيضاً العراقيل والصعوبات التي تواجه المستشفى حالياً في استكمال عدد من مشاريع الصيانة بداخله والمضي قدماً على وجه السرعة لاستكمالها لكي يستطيع المستشفى تقديم خدمات كاملة للمرضى.

وأكد كاجمان خلال اللقاء على دعم المجلس الرئاسي للمستشفى ليقوم بعمله على الوجه المطلوب، و«وجه بسرعة صرف مكافآت للعناصر الطبية العاملة التي تعمل على خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا وتسوية أوضاعهم المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص».

كما وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «بسرعة تفعيل القرار (885) للعام 2019 للمجلس الرئاسي الخاص بزيادة مرتبات العناصر الطبية العاملة»، مطالبا المؤسسات الصحية في البلاد بوضع استراتيجية عملية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، لمكافحة الجائحة، وحماية أمن المواطن الصحي.

من جانبه، أعرب مدير عام مستشفى طرابلس المركزي الدكتور البهلول بن رمضان، عن أمله في أن تكون هنالك اجتماعات أوسع لمجابهة العراقيل والتحديات التي تواجه قطاع الصحة في ليبيا.

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