بالأرقام.. “إيريني” تكشف ملخص مهامها بحراً وجواً في 2020

أصدرت عملية “إيريني” الأوروبية البحرية تقريراً حول ملخص عملياتها قبالة ليبيا خلال عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن القوات التابعة للعملية قد سيّرت دوريات بالبحر الأبيض المتوسط للتحقّق من 1560 سفينة تجارية، إضافة إلى إجراء62 زيارة “ودّية” على متن السفن التجارية.

كما أجرت العملية الأوروبية 6 عمليات تفتيش للتحقق من شحنات سفن تجارية، فضلاً عن رصد أنشطة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية.

وعلى مستوى العمليات الجوية، كشف التقرير عن فحص “إيريني” لـ25 مطارًا ومهبطًا، إضافة إلى مراقبتها لـ 155 رحلة جوية، ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا.

وفي سياق آخر، أصدرت العملية الأوروبية البحرية 17 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بشأن الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة ومنع تهريب النفط.

وخلال هذه الفترة، قدّم مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي EUSATCEN ، حوالي 436 مجموعة من صور الأقمار الصناعية بناءً على طلبات “إيريني”.

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