أكار يؤكد للنمروش دعم تركيا للوفاق والحل السياسي

جددت تركيا على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار، التأكيد على “دعم مساعي حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أكار، اليوم الأحد، بوزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في إسطنبول، حيث أكد الجانب التركي دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي في ليبيا.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان إلى أن “الزيارة تمت في إطار جهود وزارة الدفاع الوطني لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع وزارة الدفاع في حكومة الوفاق”.

وتردد النمروش أكثر مرة على تركيا في الأشهر المنصرمة، كان آخرها في شهر نوفمبر، حيث التقى أيضا أكار الذي أكد له أن تركيا تسعى لضمان وحدة ليبيا؛ للمساهمة في إعادة بنائها واستقرارها، واستمرار تقديم التدريب العسكري والأمني لليبيين، وكذلك لتقديم الدعم والمشورة.

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