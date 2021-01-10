المجلس الأعلى للقضاء: ليبيا تتجنب خسارة 69 مليون دولار في قضايا دولية

قالت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء في طرابلس إن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج جنبت الخزانة العامة للدولة الليبية خسارة تقدر بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت إدارة القضايا في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن المبلغ المذكور طالب المدعي ”ماتريم فاردان” بصفته مالك شركة شكورفا التركية، الدولة الليبية بدفعه بزعم إخلالها بالتزاماتها في حماية استثماراته، وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وقال البيان: “قضت هيئة التحكيم بانتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي، مع تحميله بمصاريف التحكيم، وقدرها 300 ألف دولار، كما ألزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا، وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة”.

وأضاف البيان: “تمكنت من توفير مبلغ 690 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للخزانة العامة قيمة ما قضى به حكم محكمة استئناف أبوظبي لصالح مؤسسة العين للإعلان والإنتاج الفني الإماراتية عن توريدها بعض الأعمال الفنية خلال عامي 2001 و2004 لقناة ليبيا”.

وبحسب البيان ألغت محكمة النقض بأبوظبي هذا الحكم وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم، وألزمت المؤسسة المذكورة بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وأمرت برد كفالة الطعن للجهة الطاعنة، وذلك بناء على الطعن الذي أقامته نيابة عن الدولة الليبية.