شركة مليتة تكرم عددا من المسؤولين بقطاع النفط

قامت شركة مليتة للنفط، اليوم الأحد، بتكريم رئيس لجنة الإدارة السابق حسين أبوسليانة ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ،وايضا أنور الشهلول عضو لجنة الإدارة الأسبق .

وأوضحت الشركة في إيجاز صحفي ، أن التكريم تم بمكتب رئيس لجنة إدارة المشغل السيد محمد بن شتوان، وبحضور عضو لجنة إدارة المشغل السيد محمد جابر،وعضو لجنة إدارة المشغل محمد قشوط، مشيرة إلى أن محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة المشغل ألقي كلمة ترحيب في بداية الحفل وشكر الإدارة السابقة على المجهودات التى بذلت للمحافظة على الإنتاج و حقول الشركة كما أثنى الجميع على ذلك فى جو احتفالي بسيط