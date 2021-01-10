شركة مليتة تكرم عددا من المسؤولين بقطاع النفط

قامت شركة مليتة للنفط، اليوم الأحد، بتكريم رئيس لجنة الإدارة السابق حسين أبوسليانة ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ،وايضا أنور الشهلول عضو لجنة الإدارة الأسبق .
وأوضحت الشركة في إيجاز صحفي ، أن التكريم تم بمكتب رئيس لجنة إدارة المشغل السيد محمد بن شتوان، وبحضور عضو لجنة إدارة المشغل السيد محمد جابر،وعضو لجنة إدارة المشغل محمد قشوط، مشيرة إلى أن محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة المشغل ألقي كلمة ترحيب في بداية الحفل وشكر الإدارة السابقة على المجهودات التى بذلت للمحافظة على الإنتاج و حقول الشركة كما أثنى الجميع على ذلك فى جو احتفالي بسيط
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