تسجيل 743 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجلت ليبيا يوم أمس 743 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة توزعت على مختلف المدن، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 104 آلاف و745 حالة.
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قناة ليبيا
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