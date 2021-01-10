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تسجيل 743 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت ليبيا يوم أمس 743 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة توزعت على مختلف المدن، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 104 آلاف و745 حالة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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