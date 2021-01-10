انطلاق حملة تشجير بمشروع مزرعة السويحلي بمصراتة

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التشجير بالغابات المتضررة بمشروع مزرعة السويحلي بمصراتة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الخطوة تأتي استكمالا لحملة التشجير التي انطلقت بمتنزه النقازة خلال الفترة الماضية تحت شعار “شاركوا” برعاية وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بتنظيم وإشراف جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر ومفوضية الكشاف، للحفاظ على الغطاء النباتي والمحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق لإعادة إحياءها، بعدما تعرضت لإهمال خلال السنوات الماضية.