العمامي: البعثة تكرر مقترحاتها وتحاول فقط تغيير المسميات ووضع بعض البدائل

ليبيا – قال المحلل السياسي محمود العمامي إن البعثة تكرر مقترحاتها، وتحاول فقط تغيير المسميات وتضع بعض البدائل.

العمامي بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن جميع مقترحات البعثة تدور حول الوصول إلى طريق للخروج من الانسداد المتعلق بآلية اختيار السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية، وهي الآن تميل لجانب دون الآخر، بعد إتاحتها الفرصة لتغيير نمط متفق عليه مسبقًا، وهو أن يكون منصب الرئاسي أو الحكومة خاضعًا لاختيار الأقاليم.

وأشار إلى أن بعض هذه المقترحات ركزت على ضرورة إيجاد صيغة بنسب وأوزان معينة داخل الإقليم، ثم للجنة الـ 75، كما أن بعض التغييرات ذهبت إلى تخفيض النسبة، والابتعاد عن واقع المغالبة والتصويت.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية