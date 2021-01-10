المشنون لـ218: انقطاع مرتبات “المناولة” يُهدد حركة الطيران

طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة الليبية، عز الدين المشنون، اليوم الأحد، وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخرة لموظفي شركة المناولة.

وقال المشنون، لـ”218″، إن الوزارة عطّلت صرف مرتبات موظفي الشركة العاملين في كافة المطارات الليبية، لـ20 شهرا، الأمر الذي قد يهدد حركة الطيران مستقبلا إذا قرر الموظفون الدخول في حالة إضراب، مبيناً أن التأخير في صرف المرتبات له تداعيات اجتماعية كبيرة، وفق وصف المشنون.

وسجّل قطاع النفط في ليبيا حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة بسبب الحروب المتكررة وانتشار فيروس كورونا عام 2020 الذي نتج عنه وقف الرحلات لأشهر طويلة في العام الماضي.

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