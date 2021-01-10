“الوفاق”: كاجمان يستعرض الصعوبات المعرقلة لمستشفى طرابلس المركزي في ظل “كورونا”

طالب النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، المؤسسات الصحية في البلاد بوضع إستراتيجية عملية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، لمكافحة جائحة كورونا، وحماية أمن المواطن الصحي.

وقالت حكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع كاجمان، اليوم الأحد، مع مدير عام مستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، البهلول بن رمضان، وعدد من مديري الإدارات في المستشفى.

وأضاف البيان: “بحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أهم الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى في ظل جائحة كورونا، وطرق إيجاد الحلول التي تعرقل سير العمل في المستشفى الذي يحوي 80 سريرًا تم تخصيصها لعزل مصابي كورونا” على حد قوله.

وادعى بيان الوفاق: “تم أيضاً مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه المستشفى حالياً في استكمال عدد من مشاريع الصيانة بداخله والمضي قدماً على وجه السرعة لاستكمالها لكي يستطيع المستشفى تقديم خدمات كاملة للمرضى”.

وزعم البيان: “أبدى كاجمان، دعم المجلس الرئاسي للمستشفى ليقوم بعمله على الوجه المطلوب، كما وجه بسرعة صرف مكافآت للعناصر الطبية العاملة التي تعمل على خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا وتسوية أوضاعهم المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وبسرعة تفعيل القرار (885) للعام 2019 للمجلس الرئاسي الخاص بزيادة مرتبات العناصر الطبية العاملة”.

واختتم البيان بأن رئيس مستشفى طرابلس المركزي عبر عن سعادته لرحابة صدر كاجمان على أن تكون هنالك اجتماعات أوسع لمجابهة العراقيل والتحديات التي تواجه قطاع الصحة في ليبيا.