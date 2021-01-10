عطل مفاجئ يفرض “الإظلام التام” على سرت

أكد رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء إدارة الوسطى سرت، رمضان أبوشوفة، أن المنطقة دخلت في إظلام تام لمدة 23 ساعة بسبب حدوث عطل فني مفاجئ في خط البريقة باتجاه سرت.

وأضاف أن عدم الإبلاغ عن عطل في خط رأس لانوف سرت المستمر منذ أسبوعين، أدى إلى دخول المنطقة في إظلام تام الليلة الماضية والذي استمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.

وفي السياق ذاته قال أبوشوفة إن فرق الصيانة من مهندسين وفنيين بشركة كهرباء أجدابيا بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للكهرباء بنغازي ودائرة الخطوط في سرت، تمكنوا من صيانة وإصلاح خط البريقة سرت، بالإضافة إلى خط رأس لانوف سرت وإرجاع التيار الكهربائي بالكامل للمنطقة.

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