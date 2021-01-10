الصليب الأحمر يتصدق على وادي عتبة بمضخة صرف صحي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، اليوم الأحد، التصدق بمضخة صرف صحي في بلدية وادي عتبة، وبالتحديد منطقة انجارن.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن منطقة انجارن المعروف عنها اهتمامها بالزراعة، يعاني سكان الحي الشمالي بالمنطقة من مشاكل في مياه الصرف الصحي.

وذكرت اللجنة، أن وصول إمدادات المياه الكافية والنظيفة تعتبر مشكلة يعاني منها آلاف المدنيين في جنوب البلاد، مضيفة أنها مستمرة في دعم هذه المناطق في مجال المياه.

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