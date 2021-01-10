النمروش يلتقي وزير خلوصي أكار في إسطنبول ويبحث سبل تعزيز تعاون دفاع الوفاق مع تركيا

ليبيا – التقى وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش اليوم الأحد بوزير الدفاع الوطني بجمهورية تركيا خلوصي آكار في مدينة اسطنبول.

دفاع الوفاق أشارت عبر مكتبها الإعلامي أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.

وبدوره، زعم وزير الدفاع التركي دعم تركيا للسلام والاستقرار في ليبيا دون أن يشير إلى دور بلاده في إرسال أكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا لدعم مسلحي الوفاق ودورها في خرق إتفاقيات اللجنة العسكرية 5+5، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم حكومة الوفاق وكافة الحلول السياسية وجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد حسب زعمه.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية