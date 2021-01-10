“السراج” و”نورلاند”  يؤكدان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وتناول الاجتماع الذي عقد، السبت، مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الازمة الليبية، “المسار العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي”.

وأكد الطرفان وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، حتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.