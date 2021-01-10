فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة لمدة 12 يوما

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، فتح باب الترشح أمام الراغبين لعضوية المجلس لبلدي سوق الجمعة.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد إلى يوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري.

وشددت اللجنة، على أن التقديم مستمر لمدة 12 يوما وغير قابلة للتمديد.

وناشدت الراغبين في الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة، استيفاء ملفات الترشح الخاصة بهم، وتسليمها بمقر اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدية سوق الجمعة خلال المدة المذكورة أعلاه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24