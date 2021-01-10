الهازل: سنتوجه للقضاء لحل المشكلة القائمة مع هيئة الأوقاف التي طالبت بإخلاء مركز المحفوظات

ليبيا – أكد الناطق باسم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل عزمهم على التوجه للقضاء، لحل المشكلة القائمة مع هيئة الأوقاف التي طالبت بإخلاء المركز.

الهازل قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث متىن تركيا وتمولها قطر أمس السبت: إن العقد الذي يربطهم بالأوقاف يتعلق فقط بالأرض المقام عليها مركز المحفوظات، مشيرًا إلى أن إدارة المركز هي من شيدت المبنى ولم تستغله لأي أغراض تجارية.

وأضاف أن الدولة الليبية ومنذ توقيع العقد مع هيئة الأوقاف، تكفلت بدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية عبر خزانة الدولة، منوهًا إلى أن المركز غير معني بتتبع عملية الدفع، وما إذا كانت الدولة الليبية قد التزمت بتنفيذ العقد من عدمه.

كما أوضح الناطق باسم مركز المحفوظات التاريخية أن هيئة الأوقاف وجهت لهم كتابًا رسميًا في الرابع من يناير الجاري طالبتهم فيه بدفع أكثر من مليون دينار مقابل رسوم الإيجار، أو إخلاء المقر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية