النجار: مراكز العزل أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمة لمرضى كورونا

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار، الأحد، إن الأوضاع تزداد خطورة بعدما كسرت الإصابات بفيروس كورونا حاجز المائة ألف إصابة في ليبيا .

وأعرب النجار، في تصريح صحفي، عن قلقه حيال الوضع الوبائي في ليبيا، مبينا أن مراكز العزل باتت عاجزة تقريبًا عن تقديم الخدمة اللازمة للمرضى جراء استمرار ارتفاع أعداد المصابين.

وأشار النجار إلى أنّ هناك تأخرًا في إنشاء مراكز جديدة للعزل أو توسيع القائمة منها لاستيعاب مزيد من المصابين، في مقابل ارتفاع وتيرة الإصابات بالمرض، مؤكدًا أنّ الوضع يتجه إلى مستوى الخطر إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات، إذ لن يكون بمقدور مراكز العزل استيعابها، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الكوادر الطبية والإمكانات المختلفة.

واختتم النجار حديثه، مبينا أن الإصابات الأكبر تتركز في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة، لافتًا إلى عوامل أخرى قد تكون وراء ارتفاع الإصابات في هذه المدن، منها وجود موانئ بحرية ومطارات تستقبل وافدين من الخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24