الجزائر: عودة الجدل حول «قدرة تبون على الاستمرار في الحكم»

بينما أعلنت سلطات الجزائر أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود إلى ألمانيا لإكمال العلاج، الذي بدأه نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، تم أمس، عزل وزير النقل ومدير شركة الطيران الحكومية، بسبب إسراف في الإنفاق على الإطعام.

واختارت رئاسة الجمهورية موقعين إلكترونيين تابعين لصحيفتين خاصتين، لنشر خبر عودة تبون قريباً إلى الخارج، للتداوي من تبعات الإصابة بفيروس كورونا، التي أبعدته عن الشأن العام لمدة فاقت الشهرين. وأكد «مصدر موثوق» للموقعين أن تبون «سيعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج، أو إجراء عملية جراحية بسيطة على مستوى الرجل، إن استدعى الأمر ذلك».

وذكر المصدر نفسه أن «الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على رجل الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب إصابته بفيروس كورونا»، مضيفاً أنه «كان من المفروض أن يزاول رئيس الجمهورية هذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته. غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض الوطن لمعالجة بعض الملفات المستعجلة، من بينها التوقيع على قانون المالية 2021».

وبحسب «المصدر الموثوق» ذاته، فإنه «ليس هناك داعٍ للقلق، إذ كانت للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة، وقد تم تأجيل علاج قدمه لأن الحالة ليست مستعجلة طبياً».

ورجح طبيب بمستشفى حكومي، تحدثت معه «الشرق الأوسط» في الموضوع، وقوع انسداد في أوردة رجل تبون، وسبب ذلك، حسبه، شراهة التدخين التي تميزه. أما بخصوص طول مدة تطبيب الرئيس بالخارج قياساً إلى حالات إصابة بكورونا مماثلة كثيرة، فإن ذلك يعود، حسب الطبيب نفسه، إلى حدوث مضاعفات في الرئتين، سببها أيضاً إدمانه على التدخين، علماً بأن تبون يبلغ 75 سنة.

وكان لافتاً عدم ظهور الرئيس واقفاً على قدميه، عندما صورته كاميرات التلفزيون الحكومي، وهو يعود من رحلة العلاج بألمانيا، في 29 من الشهر الماضي. كما كان لافتاً أن إحدى قدميه كانت ملفوفة بجبيرة، ما خلّف انطباعاً بأنه لم يتعافَ كلياً من المرض.

واستقبل تبون في اليوم الموالي، رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة الذي أحاطه بالأوضاع على الحدود الليبية والمالية. كما عقد مجلساً للوزراء الأحد الماضي، ونظم لقاء مع أرباب عمل خواص لبحث خطة لإنعاش الاقتصاد المتأثر بتذبذب أسعار المحروقات.

ومع ذلك، يتعامل قطاع من الجزائريين بنوع من الريبة مع تطمينات السلطات حول صحة الرئيس، قياساً إلى التعتيم الكبير الذي أحيط به «ملف صحة بوتفليقة»، الرئيس السابق، لسنوات طويلة. ومن شأن الإعلان بأن الرئيس لا يزال مريضاً أن يثير مزيداً من الجدل حول مدى قدرته على الاستمرار في الحكم. وقد دفع غيابه الطويل نسبياً نشطاء بالحراك إلى طرح «قضية 102 من الدستور»، التي تتضمن عزل الرئيس بسبب مانع صحي مزمن وخطير، وإطلاق ترتيبات انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة له.

يشار إلى أن تبون انتخب في ظروف خاصة (نهاية 2019)، تميزت برفض الحراك الشعبي تنظيمها، بحجة أن «النظام فرض أجندة تضمن إطالة عمره».

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء في بيان أمس، عزل وزير النقل لزهر هاني، ومدير شركة «الخطوط الجوية الجزائرية»، إثر إطلاق مساعٍ «لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام، دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية، الرامية إلى تكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة، وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني»، بحسب ما ورد في البيان، الذي جاء فيه أيضاً أن وزير الأشغال العمومية تسلم مهام وزير النقل بالنيابة، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وتوقعت الأوساط السياسية والإعلامية إحداث تغيير حكومي كبير بعد عودة تبون من ألمانيا نهاية العام الماضي، على أساس أن الفريق الذي يديره رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، فشل في تسيير الأزمة الصحية، وما نتج عنها من توقف عشرات الشركات، وإحالة الآلاف من العمال والموظفين على البطالة.