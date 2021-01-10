“بومريز”: مراقبة التربية والتعليم بالمرج حريصة على مصلحة الطلبة

عَقَد وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز اجتماعا اليوم الأحد مع مدراء المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم المرج، لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع اتسم بالنقاش الأخوي والودي حول كافة المصاعب التي تواجه العملية التعليمية وسبل إيجاد الحلول لها.

وبحسب البيان، أثنى الحاضرون على جهود وزارة التعليم وسعيها الدؤوب لإنجاح العام الدراسي 2020-2021.

وأشاد الوزير بجهود مراقبة التربية والتعليم المرج والمعلمين والمعلمات ومدراء المدارس ببلدية المرج.

وقال بومريز إنهم قاموا بدور كبير العام الماضي في إنجاح سير الامتحانات، وكانوا من السباقين في افتتاح مدارسهم للعام الدراسي 2020-2021، في الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم إيمانا منهم بمصلحة الطلبة.