الحكومة الليبية: غدا الاثنين عطلة رسمية في “جالو وأوجلة واجخرة”

دعت الحكومة الليبية كافة أطياف المجتمع في (جالو، وأوجلة، واجخرة) للمشاركة في الانتخابات البلدية غدا الاثنين.

والحكومة الليبية بالسادة المواطنين من سكان بلديات الواحات الثلاث، أن يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي،

وأعلنت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن يوم غد عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات.

واستثنى البيان كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك.

وحثت الحكومة الليبية كافة سكان هذه البلديات على المشاركة الواسعة في اخيتار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد.