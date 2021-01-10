الحكومة الليبية: غدا الاثنين عطلة رسمية في “جالو وأوجلة واجخرة”

دعت الحكومة الليبية كافة أطياف المجتمع في (جالو، وأوجلة، واجخرة) للمشاركة في الانتخابات البلدية غدا الاثنين.
والحكومة الليبية بالسادة المواطنين من سكان بلديات الواحات الثلاث، أن يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي،
وأعلنت الحكومة الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن يوم غد عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات.
واستثنى البيان كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك.
وحثت الحكومة الليبية كافة سكان هذه البلديات على المشاركة الواسعة في اخيتار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد.
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