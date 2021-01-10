التجمع الليبي يستقرئ المشهد الليبي مع مطلع العام الجديد

نظّم التجمع الوطني الليبي الخميس الماضي، بمقره في القاهرة، حلقة نقاش لاستقراء المشهد الليبي مع مطلع العام الجديد 2021، والتفكير فيما يمكن عمله إزاء التطورات المحتملة، وشارك في الحلقة عدد من الفعاليات السياسية والإعلامية من ساحات مختلفة وذلك عبر منصة الزوم.

وتناول المشاركون في حلقة النقاش أربعة محاور هي، حظوظ نجاح المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في تسوية المشكل الليبي، واحتمالية العودة الى حالة الصراع المسلح بين الأطراف الداخلية ومدى انخراط القوى الخارجية فيه، وفرص المبادرات والجهود الليبية في إيجاد صيغة توافقية تفضي الى حل ليبي- ليبي شامل، وما يمكن للقوى الوطنية عمله في ظل محدودية الخيارات وتوزع أوراق الملف الليبي بين أطراف أغلبها خارجية.

وشهدت الحلقة نقاشات جادة وتحليلات معمقة، وطرح لمخاوف وهواجس تنتاب الجميع حيال التطورات التي قد تؤخر حل الأزمة في ليبيا وتفاقم أحوال الناس، كما تم في الحلقة التي دامت زهاء 3 ساعات عرض أراء الحاضرين وتصوراتهم عما يجب عمله للمساهمة في الخروج بالبلاد من أزمتها.