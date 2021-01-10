بنغازي: نقاش حول دور المنظمات المدنية في الانتخابات البلدية

ناقشت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، مع مفوضية المجتمع المدني، أهمية دور المنظمات المدنية بشكل عام والمرأة بشكل خاص في جوانب التوعية والتثقيف والمراقبة على الانتخابات.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة «مشاركة المرأة في الانتخابات، وألا يُختزل ترشيحها على فئة المرأة فقط بل كما خول لها القانون الترشح أيضًا عن الفئة العامة»، وفق ما نشرته صفحة الانتخابات البلدية عبر موقع «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع، الذي جرى بالقاعة الرئيسية ببلدية بنغازي، عضو اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: فوزية البرعصي، ورئيس مجلس إدارة المفوضية المستشارة مبروكة بالتمر، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتورة ابتسام بحيح، وعضو المجلس التسييري ببلدية بنغازي راضية المذبل، ومدير إدارة تنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة عائشة البرغثي، وعددًا من قيادات منظمات المجتمع المدني النسوية، وحقوقيات وإعلاميات.

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