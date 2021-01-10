محامي الدفاع يكشف مستجدات ملف لوكربي

في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية، انفجرت طائرة تابعة لشركة “بان آم” الأميركية ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات وما تبعها من جلسات التحقيقات وجلسات المحاكم مع المشتبه بهم ومع الشهود لا يزال سر تفجير لوكربي يغلفه الغموض، وفي الذكرى الـ 32 للحادثة أعلنت وزارة العدل الأميركية عزمها من جديد ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير لوكربي، ولكن ما هو سر إعادة فتح التحقيقات الآن؟ ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات وتطورات ملف قضية لوكربي، وما يتعلق بها من حيثيات، أجرت بوابة إفريقيا الإخبارية حوار صحفي مع “عامر أنور” رئيس فريق الدفاع ومحامي عائلة المقرحي، وذلك عن طريق المترجمة الخاصة بفريق الدفاع “فريال العائب”، وإلى نص الحوار

بداية ضعينا في مستجدات ملف قضية لوكربي.. وما هي الأدلة أو المستندات الجديدة التي عليها تم إعادة فتح التحقيقات وهل هي كافية لإعادة فتح التحقيقات؟

بالنسبة للأدلة الجديد وبحسب ما أعلنه المدعي العام الأمريكي “وليام بار” فيما يتعلق بقضية لوكربي والاتهام الموجه لـ “أبو عجيلة مسعود”، فهو باختصار يعتمد على ما قالوا بأنه اعتراف سابق لـ “بوعجيلة” في 2012 بأنه هو من قام بشراء الملابس والحقيبة التي تم وضعها داخل الطائرة، ولكن في 2012 أبو عجيلة مسعود كان تحت حماية وسيطرة الحكومة الليبية التي أكدت غير ذلك، فهذه الحكومة الليبية أكدت أنهم لم يأخذوا أي أقوال من أبوعجيلة مسعود في 2012 فيما له علاقة بقضية لوكربي، ولكن وليام بار فتح القضية من جديد اعتماد على هذا الأساس وعلى أن هذه هي أدلة جديدة في القضية، وحاليا يريدون التحقيق مع مسعود على أنه متهم جديد وأنه قد يكون الشخص الذي قام بشراء الملابس، ولكن بالعودة إلى قضية عبدالباسط المقرحي فيما يتعلق بملف لوكربي كانوا يقولون أنه هو من اشترى الملابس من محل في مالطا، وأن الشاهد الوحيد “توني غوسي” -صاحب متجر في مالطا- اعترف أن المقرحي هو من اختار الملابس، وهذا يتعبر شيء غريب جدا لأن أمريكا وتبعا للمستندات والأدلة التي تقول أنها تعترف بها تأتي معاكسة تماما عما تقوله المحكمة العليا الاسكتلندية حيث قالوا أن المقرحي هو من اشترى الملابس ولذلك اتهموه في المحكمة الجنائية.

اما بالنسبة للتطورات فحاليا تحاول أمريكا إعادة فتح التحقيقات على أراضي ليبية ضد أبوعجيلة مسعود، ولكن القانون الليبي يؤكد أنه يمنع -حسب علمي قانونيا- أن يتم الحكم على مواطن ليبي في قضية خارج ليبيا أو يتم تسليمه، وأبو عجيلة حاليا يقضي مدته التي حكم عليه بها القضاء الليبي في طرابلس بعقوبة 12 سنة لمخالفة حقوق الإنسان، وهو إلى الآن لم يتم مدة عقوبة ومتواجد في الحبس بأحد السجون داخل ليبيا، ولا اعتقد أن الدولة الليبية تقدر أن تبعث أو تحول أبوعجيلة مسعود من ليبيا إلى أمريكا حتى يتم التحقيق معه.

تم اغلاق القضية في السابق باتفاق سياسي تبعته محكمة قانونية.. هل فتح الملف بالطريقة الأمريكية الجديدة عبر السعي لمحاكمة ليبي آخر يعد خرق للاتفاق السياسي؟

نعم تم إغلاق قضية لوكربي باتفاق سياسي وذلك بعد 10 سنوات من الحصار على ليبيا وما إلى ذلك، وهناك نقطة في الاتفاق السياسي وهي أنه وبعد أن تم دفع التعويضات فأن الاتفاق الذي بين هذه الدول وبين ليبيا ينص على أنه حتى وإذا اعيد فتح التحقيقات في المستقبل تكون ليبيا غير مسؤولة عن دفع أي تعويضات مرة أخرى، ولهذا حتى وإن تم التحقيق وتم تحويل أبوعجيلة مسعود للمحكمة الأمريكية وتم الحكم عليه فأن ليبيا لن تكون مسؤولة عن دفع أي تعويضات مرة ثانية.

البعض يقول إن الدفاع عن المقرحي أعاد فتح الملف المغلق وأن ليبيا ليس لها مصلحة في فتح الملف.. ما ردكم على هذا؟

أولا.. هو لم يكن مغلق، ولكن ما في الأمر أن السيد عبدالباسط القرحي -رحمه الله- تنازل عن ملفه بالاستئناف قبل أن يعود إلى ليبيا بسبب مرضه، ولكنه تنازل عن الاستئناف بضغوطات من الدولة الاسكتلندية وكذلك الليبية، حيث كان معمر القذافي ينظر إلى هذا وكأنه “كسر خشم” -انتصار- ضد اسكتلندا وأنه رد وأعاد المقرحي إلى الأراضي الليبي بدون أن ينهي مدته التي حكمتها عليه المحاكم الاسكتلندية، ونحن كفريق الدفاع استطعنا إثبات أن المقرحي كان يرفض التنازل عن الاستئناف ولهذا السبب نجحنا في رد الاستئناف إلى المحاكم الاسكتلندية، والمحكمة الاسكتلندية وافقت على هذا الاستئناف بالطبع بناء على الإثباتات التي أكدنا من خلالها رغبة المقرحي وحقه في الاستئناف.

فتح هذا الملف بالنسبة للدولة الليبية لها منظوران أو وجهتين نظر.. الأولى نحن كفريق نرى أن هذا شيء جيد بأن نثبت براءة ليبيا، ليس النظام السابق، بل براءة الشعب الليبي، لأن الشعب الليبي تعرض للظلم لمدة 10 سنوات عاشها تحت حصار، ولذلك نسعى لإثبات أن هذه الجريمة لم ترتكبها ليبيا بل أن إيران والمجموعة الفلسطينية السورية هما من قاموا بتفجير لوكربي. أما من ناحية سياسية، نعم فمن الممكن أن تكون ضد ليبيا باعتبار أن أكيد هناك اتفاقيات وضغوطات من الدولتين البريطانية والأمريكية على الدولة الليبية حاليا، ونقصد بهذا حكومة الوفاق، ولكن الجانب الثاني هي أنه بالعكس فنحن نرى أنها نقطة تقوي الدولة الليبية الجديدة وتعيد حقوق ليبيا ليس من الناحية المادية فقط ولكن من الناحية السياسية، نحن حاليا أو حتى الآن ينظر العالم لنا على أننا دولة إرهابية بسبب قضية لوكربي، ولهذا لو ربحنا القضية باذان الله وربحنا استئناف المقرحي وكذلك مسعود، فكل هذا يثبت على أساس أن الدولة الليبية ليست دولة إرهابية ويتم رفعها من قائمة الإرهاب بما سينعكس بالطبع على عودة الاقتصاد وغيره بالنفع على ليبيا.

ما ردكم على الأدلة التي اعمتد عليها وليام بار في إعادة فتح التحقيقات؟

في 2017 وقع تفجير في أحد زنزانات سجن الهضبة بطرابلس أسفر عن مقتل وإصابات العشرات، وكان متواجد داخلها أكثر من شخص من بينهم عبدالله السنوسي وأبو عجيلة مسعود وغيرهم، وتم اختطافهم بعد تفجير المقر، وكان مقر سجن الهضبة تحت حماية الوفاق وكان المسؤول عنه هو خالد الشريف، وتمت عملية خطف الأشخاص عن طريق مليشيات غير معترف بها، -والآن هذه المليشيات التي تحدث عنها خالد الشريف معترف بهم ويتبعون حكومة الوفاق-، ونحن لدينا ما يثبت أنه كان هناك اتفاق بين حكومة الوفاق للأسف والمليشيات لخطف هؤلاء الأشخاص، ونؤكد أن عمليات الاختطاف كانت في 2017 وبالتالي إذا كان تم أخذ أقوال من ابوعجيلة مسعود فأن من قام بأخذ الأقوال هم مليشيات، فيما أنه وبين المدة من 2012 إلى 2017 فأن خالد الشريف أكد أنهم لم يقوموا بأخذ أي أقوال أو تم التحقيق مع أبوعجيلة مسعود بشأن قضية لوكربي لأنها كانت في هذا الوقت بالنسبة لهم قضية ميتة وغير مهمة.

قانونيا.. هل إسقاط حكم المقرحي يسقط نهائيا أي ملاحقة مستقبلية؟

إذا تم تبرئة عبد الباسط المقرحي -رحمه الله- نعم يسقط أي حكم ثاني وهذا لسبب أن المقرحي كان هو الوصلة الوحيدة المعترفة بها من قبل المحكمة الجنائية العليا التابعة لإسكتلندا، بأنه كان الوصلة الوحيدة بين ليبيا وقضية لوكربي، فإذا تم إظهار براءته -وطبعا بالإثباتات التي لدينا نستطيع القول إن المقرحي سيحصل بإذن الله على البراءة حتى وإذا اتجهنا إلى “السوبريم كورت Supreme Court” المحكمة العليا في المملكة المتحدة- وبذلك تصبح الوصلة الوحيدة في القضية مجهولة، وبالتالي إذا أثبتنا براءة المقرحي تصبح قضية ابوعجيلة ضعيفة جدا، وأمريكا وقتها ستكون فاشلة في هذه الخطوة ولا اعتقد أنهم قانونيا أنهم سينجحون في هذا القضية.

في الختام.. ما السيناريو المتوقع لسير التحقيقات والجلسات خلال الفترة المقبلة؟

حاليا نحن في انتظار النطق بالحكم من قبل المحكمة الجنائية العليا في اسكتلندا، قد يتم الحكم اليوم، أو غدا، أو بعد أسبوع هذا غير معروف، ولكن نحن في الانتظار، وبإذن الله ستكون قريبا، بعد ذلك وفي حال صدر الحكم ضد المقرحي سنتجه إلى “السوبريم كورت Supreme Court” المحكمة العليا بلندن والتي تتبع المملكة المتحدة البريطانية.